Путин заявил о продлении льготных авиатарифов

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением объявил о пролонгации плоских тарифов авиакомпании «Аэрофлот».

«Что касается плоских тарифов. <...> Они будут продлены», — заявил российский лидер.

По его словам, продление обычно согласовывается в конце года после проведения консультаций с авиаперевозчиком.

«Мы продлим, безусловно», — резюмировал глава государства.

Перед этим Путин иронично посоветовал заводить детей, чтобы получить доступ к авиационным субсидиям для жителей Дальневосточного федерального округа. До этого президент рассказал о росте доли пассажирских авиаперевозок в России. По его словам, пассажирские авиаперевозки в стране увеличились на 16,4% и стали абсолютным рекордсменом среди всех видов перевозок.