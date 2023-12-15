Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией

Всемирный банк опубликовал отчет о международном долге 2023 года, согласно которому долг других стран перед Россией составляет $28,9 млрд. Долг перед Россией нарастили Бангладеш, Индия и Египет. Данные размещены в ежегодной публикации по долговой статистике ВБ.

По сравнению с прошлым годом рост долга увеличился на 8,7% или на $2,3 млрд.

Часть долгов перед Россией, как, например, у Йемена, восходит к началу 1990-х годов, некоторые долги заморожены на одной и той же отметке.

Отчет ВБ дает полную картину внешних заимствований и источников кредитования по типам заемщиков и кредиторов. Резиденты указанных государств могут погасить задолженность любой валютой, товарами или услугами.

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись с начала 2023 года на 54,1 млрд долларов США, или на 14,1%.