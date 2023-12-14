Путин оценил идею Аргентины перейти на доллар США

Идея президента Аргентины перейти во внутренних расчетах на доллар США при инфляции в 140% приведет к значительной утрате суверенитета страны. Об этом 14 декабря заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами, трансляция которой проходит на сайте программы «Итоги года с Владимиром Путиным».