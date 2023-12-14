Названа причина падения промышленного производства в Европе

Резкое падение промышленного производства в Европе, о котором стало известно 13 декабря, связано с нестабильной ситуацией в Ирландии, вызванной, в свою очередь, изменениями в деятельности крупных транснациональных компаний, базирующихся в стране, пишет Financial Times (FT).

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Такие группы, как Apple и Pfizer, все чаще используют контрактное производство и другие механизмы, чтобы производить свою продукцию в странах с низкими издержками, но сохраняют при этом права интеллектуальной собственности и доходы в своих ирландских дочерних компаниях, говорится в материале. Именно поэтому их международная деятельность оказывает влияние на производственные показатели страны. Так, по данным Goodbody, старейшей биржевой брокерской фирмы Ирландии, наблюдающийся спад промышленного производства отчасти связан со снижением экспорта фармы на фоне окончания пандемии коронавируса.

Без учета данных из Ирландии, где объем промпроизводства снизился за месяц на 7 процентов, а в годовом выражении на 34 процента, соответствующий показатель еврозоны в октябре почти не изменился, пишут журналисты, напоминая, что на долю страны при этом приходится лишь 4 процента ВВП Евросоюза. Несмотря на названную причину падения промышленности в Европе, экономисты признают зафиксированные общие слабые показатели признаком того, что в четвертом квартале 2023 года вероятен новый спад в экономике, а именно «неглубокая техническая рецессия».