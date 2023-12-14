Украина получила $900 млн от МВФ

Киев получил $900 млн от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина получила на свои счета от МВФ около $900 млн. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - написал глава правительства в своем аккаунте в соцсети Х.
Шмыгаль также выразил благодарность директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой.
Совет исполнительных директоров МВФ одобрил выделение Киеву очередного транша 12 декабря. Согласно оценкам фонда, реализация экономической политики Киева "в целом идет по плану". В фонде отметили, что все критерии эффективности по состоянию на конец июня и ориентировочные цели на конец сентября были выполнены, "большинство структурных контрольных показателей на конец октября также были достигнуты, а остальные выполнены с некоторой задержкой".
В конце июня Совет исполнительных директоров фонда решил предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования. МВФ ранее утвердил программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в фонд госбюджета Украины 3 апреля.