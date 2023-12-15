Госдума приняла закон о создании реестра национальной промышленной продукции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление мер стимулирования приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон определяет понятие "российская промышленная продукция": это промышленная продукция, которая произведена на территории РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ, отвечает критериям подтверждения производства в соответствии с актом правительства и включена в соответствующий реестр. Кроме того, вводятся понятия "производитель российской промышленной продукции" и "цифровой паспорт промышленной продукции" (технические характеристики товара, сведения о классификации, информация о поставщиках, производителях, импортозамещающих аналогах, сертификаты соответствия, логистические характеристики и другие сведения).

Также вводится механизм стимулирования спроса на промышленную продукцию посредством использования логотипа государственной информационной системы промышленности (ГИСП) для распространения информации о товаре в целях продвижения товара на рынке. Согласно документу, будет создан реестр национальной промышленной продукции. Состав сведений реестра, размещаемого в ГИСП, и порядка предоставления сведений из реестра будет определяться правительством РФ. За Минпромторгом закрепляется ведение реестра российской промышленной продукции и определение образца, порядка использования и прекращения использования логотипа "Российская промышленная продукция".

Кроме того, документ предусматривает создание системы цифровых паспортов промышленной продукции, целью которой является установление единого динамического инструмента идентификации однотипных товаров, работ и услуг. Правила формирования и использования цифровых паспортов промышленной продукции будут определяться правительством РФ.