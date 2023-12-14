Цены на бензин в Аргентине выросли на 40% после девальвации

Нефтяные компании в Аргентине после девальвации песо повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 35-40 процентов в среднем по стране. Об этом сообщает издание La Naciоn.

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Менее чем за неделю цены выросли на 65 процентов, а с начала года — на 235 процентов. Причем самый сильный скачок произошел менее чем за месяц — с 19 ноября топливо подорожало на 100 процентов.

С учетом повышения цены на бензин сейчас составляют около 600 песо за литр (примерно 0,75 доллара по новому обменному курсу). Решение нефтяных компаний повлияет на стоимость топлива на заправках YPF, Shell, Axion и Puma Energy, они должны поднять цены с 14 декабря.