Wildberries начнет строительство логистический хаба в Забайкалье в 2024 году

ТАСС, 14 декабря. Интернет-ретейлер Wildberries в 2024 году начнет строительство в Забайкальском крае логистического хаба, который даст работу 10 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания губернатора края Александра Осипова с руководством компании.

По первичным оценкам, проект был рассчитан на 5 тыс. рабочих мест.

"Строительство будет проходить в четыре этапа. Объем инвестиций составляет порядка 10,5 млрд рублей, планируется создание около 10 тыс. рабочих мест. В рамках реализации проекта за 10 лет в виде налоговых отчислений в федеральный бюджет будет направлено порядка 12,5 млрд рублей, в бюджет региона - около 6,5 млрд рублей, в местный - порядка 1 млрд рублей, социальный фонд - около 4 млрд рублей", - передает пресс-служба заявление представителей Wildberries.

Уточняется, что первые 50 тыс. кв. м хаба начнут возводить во втором квартале 2024 года. Договор аренды на земельный участок под строительство со стороны правительства региона уже подписан. Инвестор планирует воспользоваться налоговыми и прочими преференциями, которые даст резидентство на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье".