Экономист рассказал об эффекте от рекордных запасов золота России

«Это дает возможность золотодобывающим компаниям продавать золото государству, получая валютную выручку. Но я не принадлежу к числу сторонников того, что золото — это хороший актив для сохранения стоимости, потому что золото очень волатильно, и сейчас оно находится на очень высоких уровнях цен. Я боюсь, что по мере того, как будет восстанавливаться экономический рост в мире, золото будет падать в цене. Но в действующих условиях это одна из альтернатив сохранения средств для России», — заключил экономист.