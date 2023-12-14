Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

«Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории», — приводил анализ данных ЦБ РИА Новости.

Отмечается, что в физическом выражении запас золота уменьшился в ноябре примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.

В ноябре анализ данных мировых центробанков показал, что золотые запасы России выросли до рекордного уровня за всю историю страны. Тогда по итогам сентября золотые резервы РФ увеличились на 2% (+44 тонны) и составили 2,36 тысячи тонн. Отмечалось, что по уровню золотых резервов Россия занимает пятое место в мире.