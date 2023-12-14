Инфляция в Аргентине в годовом выражении превысила 140%

В ноябре инфляция в Аргентине зафиксирована на уровне 12,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный институт статистики.

За 11 месяцев этот показатель превысил 148%. В годовом выражении рост в ноябре достиг 160,9%.

Отмечается, что показатели за прошедший месяц не отражают новые жесткие меры, принятые кабмином Аргентины для борьбы с кризисом. Они отразятся по итогам декабря 2023 года и последующие месяцы.