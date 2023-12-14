Минфин назвал "бюджетом победы" финансовый план на 2024-2026 годы

"Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объема трат бюджета, и они достаточно стабильны. Действительно, в нынешних условиях основная задача - финансово обеспечить цели специальной военной операции. Мы с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы", - сказал Силуанов.