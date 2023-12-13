Депутаты предложили запрещать сделки с акциями и валютой

Сенаторы и депутаты разработали законопроект, по которому Центральный Банк России может запрещать сделки с валютой и акциями. Об этом сообщается в электронной базе Госдумы РФ.

Отмечается, что глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что данный законопроект позволит ЦБ РФ ограничивать операции на срок до шести месяцев для конкретных участников рынка, а также накладывать запрет на операции с валютой.

Ранее сообщалось, что Центральный Банк России намерен с января 2024 года возобновить валютные операции, которые относятся к пополнению и использованию средств фонда национального благосостояния (ФНБ).