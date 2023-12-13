Евросоюз разморозит 10 миллиардов евро для Венгрии

Страны Евросоюза (ЕС) приняли решение разморозить заблокированные ранее 10 миллиардов евро для Венгрии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс-Пресс.

Напомним, что ранее в Еврокомиссии заявили о том, что Будапешт отправил в высший орган исполнительной власти Европейского союза необходимые разъяснения по претензиям к верховенству права, которые стали причиной заморозки бюджетных 10 миллиардов евро.

Там также добавили, что разъяснения были отправлены «неожиданно». При этом ряд экспертов полагает, что на самом деле Еврокомиссия приняла такое решение, чтобы «задобрить» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против присоединения Украины к альянсу.

«ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере 10 млрд евро», — сказано в сообщении Евросоюза.