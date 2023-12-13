Росстат сообщил темпы роста ВВП России в III квартале
Абсолютный объем ВВП России в текущих ценах в III квартале текущего года составил 44151,3 миллиарда рублей, относительно III квартала 2022 года показатель вырос на 5,5%. Об этом 13 декабря сообщается в оценке Росстатом роста ВВП производственным методом.
Отмечается, что основное влияние на рост ВВП на 5,5% оказал рост индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле, строительстве, в сфере обрабатывающих производств (производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов, прочего оборудования, компьютеров и оптических изделий), а также в сфере гостиниц и ресторанов.
Кроме того, динамику роста ВВП обеспечили области информации и связи, сельского хозяйства, а также транспортировки и хранения.
Ранее сообщалось, что больше всего за неделю с 5 по 11 декабря 2023 года подорожали огурцы — на 9,59 процента, куриные яйца — на 4,55 процента и репчатый лук (+ 0,97 процента). Среди непродовольственных товаров и услуг больше всего выросла цена на авиаперелеты экономклассом (+ 6,01 процента). С начала года стоимость выросла почти на 29 процентов.