Росстат сообщил темпы роста ВВП России в III квартале

Абсолютный объем ВВП России в текущих ценах в III квартале текущего года составил 44151,3 миллиарда рублей, относительно III квартала 2022 года показатель вырос на 5,5%. Об этом 13 декабря сообщается в оценке Росстатом роста ВВП производственным методом.

© Парламентская газета

Отмечается, что основное влияние на рост ВВП на 5,5% оказал рост индекса физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле, строительстве, в сфере обрабатывающих производств (производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов, прочего оборудования, компьютеров и оптических изделий), а также в сфере гостиниц и ресторанов.

Кроме того, динамику роста ВВП обеспечили области информации и связи, сельского хозяйства, а также транспортировки и хранения.