Стоимость российского сахара в 2023 году остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него, в том числе, со стороны промышленных потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России.

"По оценке Союзроссахара, в этом году стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире, что обеспечивает спрос на него со стороны в том числе промышленных потребителей. Стоит отметить, что доступные цены на сахар позволяют повысить конкурентоспособность производства отечественной сахаросодержащей продукции", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, за последний месяц отпускные цены на сахар снизились на 1,8%. Тренд сохранился и на прошедшей неделе. Динамика цен производителей транслируется в розницу.

"Учитывая сезонность производства свекловичного сахара, традиционно в октябре-декабре объем предложения на внутреннем рынке превышает спрос, что отражается на ценах", - пояснили в Минсельхозе.

По данным министерства, в 2023 году производство сахарной свеклы существенно возросло. В настоящее время валовый сбор культуры составляет 51,7 млн тонн, что более чем на 4 млн тонн превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост урожая способствует развитию переработки: за 10 месяцев 2023 года производство сахара в России увеличилось на 14,6% - до 4,19 млн тонн.