Национальный банк Украины впервые поднял курс доллара выше 37 гривен

Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара выше 37 гривен. Это произошло впервые в истории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно сообщению украинского банка, официальный курс доллара на 14 декабря равняется 37,0245 гривны. В свою очередь, курс евро был установлен на уровне 39,9217 гривны.

При этом обменный курс доллара уже превышал 37 гривен — осенью 2022 года один доллар обменивался на 43 гривны. Кроме того, по мнению финансовых экспертов, официальный курс доллара на Украине вырастет в 2024 году. По мнению некоторых аналитиков, его цена может подняться до 40 гривен.