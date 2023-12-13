Экономист оценил новые меры властей по стабилизации цен на яйца
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российских властей обнулить пошлины на импортные яйца. По словам специалиста, данные меры позволят насытить яйцами внутренний рынок и избежать их дефицита, однако на уровень цен на данную продукцию они не повлияют.
Согласно данным источников "Известий", ранее российское правительство концептуально одобрило обнуление импортной пошлины на яйца, размер которой в настоящее время составляет 15 процентов. Пошлина не будет взиматься с 1 января по 30 июня, поставщики смогут ввезти более 1,2 миллиарда яиц. Предпочтение будут отдавать экспортерам из дружественных стран. Предполагается, что эта мера в краткосрочной перспективе насытит внутренний рынок и позволит снизить цены на продукцию.
Представления о том, что цены на рынке складываются только под влиянием равновесия спроса и предложения, давно устарели, отметил экономист.
Допустим, если где-то наметился дефицит, то с помощью таких мероприятий можно решить социальную проблему, связанную с насыщением, и снять дефицит. Ведь яйца - это продукт демократичный, который потребляют и люди с небольшим бюджетом, они входят в рецептуру многих блюд, где их ничем не заменить. И это дает дополнительные возможности для повышения цен, развязывает руки крупным компаниям. Конечно, это похвально, что государство обратило внимание на данную ситуацию, что оно предпринимает усилия для того, чтобы дефицита яиц не было, однако на цены такие меры влияния не оказывают.Михаил БеляевКандидат экономических наук
На рынках большинства стран существует диктат крупных компаний (монополий), добавил аналитик.
"И они назначают цены по своему усмотрению, делают их максимально высокими. И какие-то временные затруднения для них - это только повод для поднятия цен. Пользуясь различными предлогами, крупные компании завышают цены многократно по отношению к тому, насколько они объективно могли бы вырасти. Но самое главное, что после этого цены уже не опускаются. Так что если у кого-то были надежды, что цены снизятся, то из нужно отбросить раз и навсегда", - заявил Беляев.
Следить за деятельностью монополий и не допускать злоупотреблений с их стороны должна Федеральная антимонопольная служба (ФАС), подчеркнул собеседник.
"Будь то рынок топлива, будь то рынок яиц и куриного мяса или какой-то еще - там должна работать Федеральная антимонопольная служба. Причем соответствующая работа должна проводиться не по указке прокуратуры или каких-то других вышестоящих органов, а по собственной инициативе. ФАС должна постоянно отслеживать ситуацию на рынке и предпринимать необходимые усилия. Компаниям нужно позволять получать нормальную прибыль, но не разрешать завышать ее, пользуясь своей монопольной властью", — сказал эксперт.