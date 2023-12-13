В ЦБ заявили о снижении профицита внешней торговли России

В Центробанке России заявили о снижении профицита внешней торговли страны в январе — ноябре 2023 года по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового регулятора, в январе — ноябре этого года профицит внешней торговли составлял $109 млрд, а в этот же период в 2022 году данный показатель был на уровне $290,4 млрд.