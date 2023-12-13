Роскачество отчиталось о качестве отечественного вина

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил о росте качества российского вина за последний год в среднем на 17%. Он выступил с презентацией в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает агентство «Прайм».

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По словам Протасова, качество больше всего увеличилось в сегменте красных вин.

«Рост качества игристых вин составил 16,57%, белых — 10%, красных — 23,9%», — заявил он.

Выступление было посвящено «Винному гиду России — 2023». Руководитель ведомства отметил, что количество регионов аудита в рамках проекта увеличилось с 5 в 2018 году до 10 в 2023 году. Он также сообщил об отсутствии в текущем году ограничений по стоимости вина и количеству производимой продукции.

Проект «Винный гид России» запустили в 2018 году Минпромторг, Минсельхоз и Роскачество.