ЕК: Болгария может покупать российскую нефть по ценам выше потолка G7

Болгария может покупать российскую нефть по ценам выше установленного G7 потолка, поскольку он распространяется только на не входящие в ЕС государства. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шэридан.

"Как вы знаете, Болгария пользуется временными исключениями из полного запрета на поставки российской нефти (в страны ЕС морским путем - прим. ТАСС). Эти исключения ограничены во времени, их срок действия завершится 31 декабря 2024 года. Потолок цен на нефть не применяется к поставкам в Болгарию, поскольку он применяется только к перевозкам российской нефти в третьи страны (не входящие в Евросоюз - прим. ТАСС)", - заявил представитель Еврокомиссии.