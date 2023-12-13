Аналитик: рубль заметно восстанавливает свои позиции к юаню

«До конца года курс рубля может укрепиться до 12,25 рубля за юань. На укрепление рубля влияют несколько факторов: ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России в пятницу, обязательная продажа экспортёрами части их валютных доходов, а также некоторое ослабление доллара США на глобальном валютном рынке. Давление на него оказывают сильно подешевевшая нефть, сезонный рост государственных расходов и повышенный спрос на валюту к концу года», — рассказал эксперт.