Власти Китая разработали экстренный план по спасению экономики

Власти Китая разработали экстренный план из девяти шагов, направленный на восстановление местной экономики от затяжного кризиса, охватившего страну после локдаунов. Об этом сообщает CNBC.

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В качестве одной из основных мер стимулирования экономики китайские власти обозначили восстановление внутреннего спроса. Другим приоритетным направлением они выбрали создание мер по ускоренному развитию ключевых секторов экономики, включая высокотехнологическое производство, за счет продолжения активной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. В Политбюро местной Коммунистической партии заявили, что «налогово-бюджетная политика должна быть гибкой, умеренной, точной и эффективной для стимулирования восстановления экономики».

Добиться устойчивого экономического роста власти КНР предложили за счет расширения иностранных инвестиций, поощрения инноваций в промышленном и сельскохозяйственном секторах для обеспечения технологического и продовольственного суверенитета азиатской страны.

В то же время одной из ключевых задач станет борьба с продолжающимся кризисом на местном рынке недвижимости. Решить эту проблему предлагается за счет сокращения кредитования китайских застройщиков и оказания финансовой помощи в погашении долговых обязательств девелоперских компаний, включая Country Garden. Кроме того, власти КНР предложили расширить программу строительства доступного жилья для восстановления внутреннего спроса в этом секторе экономики.