Турция начала экспорт куриных яиц в Россию

Первые турецкие компании начали экспорт куриных яиц в Россию. Проблем с поставками продукции не будет, заверил ТАСС глава совета правления Центрального союза производителей яиц Турции Ибрахим Афйон.

"Первые три наши фирмы начали поставки. Всего разрешение на поставки в РФ куриных яиц получила 21 турецкая компания. Проблем с экспортом не будет, мы готовы покрыть все потребности российской стороны", - сказал бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор на фоне роста цен на яйца в РФ разрешил их поставки 21 предприятию из Турции. По данным пресс-службы Минсельхоза РФ, первые поставки ожидаются в ближайшее время.