Си Цзиньпин оценил торгово-экономические отношения КНР и США

Пекин и Вашингтон обладают хорошим потенциалом для развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина, который 15 декабря направил поздравительную телеграмму по случаю 50-й годовщины с момента создания Американо-китайского делового совета.

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«Китай и США обладают огромным потенциалом, широким пространством и многообещающими перспективами для укрепления экономического и торгового сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что модернизация производства в «китайском стиле» позволяет компаниям со всего мира получить больше возможностей для развития. В том числе это касается американских фирм и предприятий.

Как сказал Си Цзиньпин, Пекин готов совместно с Вашингтоном способствовать устойчивому развитию отношений между странами. При этом китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие должно осуществляться с соблюдением принципов мирного сосуществования и уважения друг к другу.