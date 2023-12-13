Эксперт перечислил последствия девальвации песо в Аргентине
Девальвация песо в Аргентине, вероятно, приведет официальный и «серый» курс песо в соответствие. Об этом заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, передает «Прайм».
О том, что власти страны девальвируют песо более чем на 50%, стало известно днем ранее. Отмечалось, что такой шаг направлен на борьбу с экономическим кризисом. В настоящее время за один доллар получают 366 песо.
Табах подчеркнул, что Аргентина старается сейчас привести в соответствие курсы. По его словам, аналогичным образом поступил бывший президент Аргентины Маурисио Макри в 2015 году. Он назвал такой шаг «старинным аргентинским обычаем у правых президентов».
Специалист отметил, что от девальвации выгоду получат экспортеры. При этом, по его словам, проиграть должны импортеры льготированной товаров, под которые продавали американскую валюту с дисконтом.
Макри был президентом с 10 декабря 2015 по 10 декабря 2019 года. После того, как политик одержал победу на выборах, он принял решение о снятии ограничений на обмен нацвалюты, которые были введены в 2011 году. Курс аргентинского песо падал к доллару на 30% за день.