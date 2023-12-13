В Дании заявили о глупом положении из-за соглашения РФ и Фарер о рыболовстве

Продление договоренностей о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в «глупое положение». Такое мнение высказал в разговоре с Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

© Lenta.ru

Он отметил, что продление соглашения представляет собой вызов для Копенгагена. Сплидсбоэль пояснил, что это произошло на фоне разрыва Западом отношений с Россией. При этом автономия в составе королевства продолжают отношения с русскими «как ни в чем не бывало».

Эксперт также добавил, что соглашение о рыболовстве теперь стало частью политики безопасности. По словам Сплидсбоэля, продление договора означает, что Россия якобы может шпионить за Западом через Фарерские острова.