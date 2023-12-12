В США раскрыли объемы экспорта в Россию

Общий объем американского экспорта в Россию с весны прошлого года сократился на 86 процентов (7,4 миллиарда долларов), сообщили в Министерстве торговли США, передает ТАСС.

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Как сообщила помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер, сейчас США поставляют в России только медицинскую продукцию, в том числе вакцины.

По ее словам, общее сокращение экспорта западных страны в Россию за тот же период составило 24 процента (87,4 миллиарда долларов).