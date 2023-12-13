В России возникли сложности с производством дизельного топлива

После снятия запрета на экспорт дизельного топлива в России, действовавшего в конце сентября — начале октября и приведшего к снижению объемов выпуска, ожидалось восстановления производства в ноябре, но результат оказался хуже прогнозов. Об этом со ссылкой на данные старшего аналитика Kpler по рынкам нефти Виктора Катоны сообщает РБК.

Летом выпуск находился на уровне 1,85-1,9 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре удалось достичь только показателя в 1,8 миллиона баррелей. В октябре производство упало до 1,65 миллиона баррелей в сутки из-за того, что многие нефтеперерабатывающие заводы частично перевели мощности на производство мазута.

По оценкам аналитиков компании, в декабре выпуск может достичь летних показателей, так что дизельное топливо вернет себе долю в 33 процента от общего выпуска нефтепродуктов. Однако этому результату поспособствует падение производства авиатоплива, которое в ноябре показало самый слабый результат с момента завершения пандемии COVID-19.