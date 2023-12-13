ФРС США снова сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на последнем в 2023 году заседании по монетарной политике, как и ожидали аналитики и рынок, не стала менять диапазон базовой процентной ставки. Он остался на уровне 5,25-5,5% годовых (впрочем, это рекордный показатель за 22 года).

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В ноябре годовая (к ноябрю 2022 года) инфляция инфляция в США снизилась до 3,1% против октябрьских 3,2%. При этом в месячном выражении инфляция, напротив, ускорилась на 0,1%. В июне годовая инфляция в США составляла 3%, это был минимальный показатель с весны 2021 года. По итогам прошлого года инфляция в стране составила 6,5% (пик годовой инфляции был в июне прошлого года - 9,1%).

В ФРС начали увеличивать диапазон базовой процентной ставки на каждом заседании с марта 2022 года из-за высокой инфляции. Основными факторами разгона цен в прошлом году были нарушение цепочек поставок из-за пандемии и украинского конфликта, мягкая бюджетная и мягкая монетарная политики и рост сырьевых цен. Тогда ставка была повышена впервые с декабря 2018 года.

В 2020 году Федрезерв в ответ на кризис, вызванный пандемией, напротив, неожиданно резко и внепланово понизил диапазон ставки до 0-0,25%. С этой отметки и начался непрерывный рост ставок весной прошлого года: до заседания в июне 2023 года ФРС провела десять раундов повышения диапазона базовой ставки подряд, в июле диапазон ставки был повышен в одиннадцатый раз, до текущих 5,25-5,5% годовых. На заседаниях ФРС в сентябре и ноябре ставка, соответственно, не менялась.