ЕС разработал схему передачи доходов от замороженных активов России Украине

Специалисты Евросоюза разработали схему передачи Украине доходов от использования замороженных российских активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, схема будет реализовываться постепенно. На первом этапе планируется составить список активов, которые можно будет использовать.

На втором будет прописан механизм реализации проекта, как таковой. В дальнейшем, после подсчета расходов и национальных налогов, чистая прибыль от использования замороженных средств будет направлена в бюджет Евросоюза, а затем Киеву.

Специалисты предположили, что прибыль от российских активов может достичь €15 млрд в течение следующих четырех лет.