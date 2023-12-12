В России предложили экспортировать криптовалюту как газ

Российские майнеры могут получить от правительства разрешение продавать криптовалюту как экспортный товар. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков, передает РБК.

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Минфин в настоящее время разрабатывает законодательный проект на примере действующих законов об экспорте газа. «Есть такой вариант и законопроект — использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. То есть как вот есть специальное законодательство для экспорта газа, например, вот на таком примере мы разработали концепцию, проект о том, чтобы майнер мог экспортировать продукт того, что он намайнил, то есть криптовалюту как экспортный продукт», — объяснил он.

Чебесков напомнил, что Минфин вместе с Центробанком выступают за то, чтобы признать майнинг криптовалют как отрасль, а также обеспечить возможность расчетов криптовалютами во внешнеэкономической деятельности в рамках эксперимента.