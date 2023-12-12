Эксперт оценил планы США запретить импорт урана из РФ до 2040 года
Специалист по атомной энергетике Александр Уваров в разговоре с Рамблером прокомментировал принятие американскими конгрессменами законопроекта о запрете импорта низкообогащенного урана из России.
Ранее Палата представителей Конгресса одобрила закон, который запрещает импорт низкообогащенного урана из России в США. В поддержку инициативы о запрете импорта высказалось необходимое большинство законодателей. Ограничение будет действовать до 2040 года. При этом за американским министром энергетики по согласованию с Госдепом остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
По словам Уварова, американские законотворцы "эффективно сработали на пропаганду и при этом полностью защитили свои интересы".
Обращаю внимание на то, что в тексте принятого в Палате представителей законопроекта, который при этом еще не прошел через Сенат и президента США, отдельным пунктом значится возможность исключений. Американские госорганы могут давать исключения по закупке обогащенного урана из России, и в документе приведены максимальные объемы таких исключений. Так вот они в точности совпадают с действующими квотами "Росатома". То есть американцы могут продолжать покупать у России обогащенный уран в тех же объемах, что и раньше, но при этом еще добавятся дополнительные подписи от Госдепа. Правительство каждый раз будет должно одобрять сделку - вот и все. Тут еще встает вопрос о том, как все это будет сделано. Ведь ранее были заключены длительные контракты, и не исключено, что будет достаточно получить по одной подписи на весь контракт - и вперед.Александр Уваров Специалист по атомной энергетике, директор АНО "Атоминфо-центр"
Эксперт уточнил, что Россия не поставляет природный уран за границу, а "предлагает услуги по его обогащению".
"Есть открытые данные по объемам добычи урана в России - так вот они даже не до конца покрывают все наши потребности. То есть об экспорте природно сырья речи не идет. Мы экспортируем услуги, а не сырье", — отметил он.
Говоря о значении принятого в США решения для деятельности "Росатома", Уваров подчеркнул, что суммарная производительность российских центрифуг для обогащения урана является гостайной.
"Причины понятны: центрифуги могут работать как для АЭС, так и для атомных бомб. Поэтому мы точно не можем оценить объемы, о которых идет речь. Но, судя по открытым данным, можно сказать, что в США мы поставляем примерно 3 млн ЕРР [в год], а наша суммарная производительность, согласно западным данным, — 27 - 28 млн ЕРР. То есть можно говорить о том, что на американские заказы работает примерно 10 процентов наших мощностей. Однако это очень грубая оценка, которая может несоответствовать истине. Открытой информации здесь нет и не будет", — сказал эксперт.
В настоящее время в Азии активно развивается атомная энергетика, и в дальнейшем Россия может увеличить объемы поставок обогащенного урана в страны этого региона, считает специалист.
"Ни у США, ни у Европы реальных программ практически нет - в основном это все разговоры, меморандумы, соглашения о намерениях и прочие политические заявления, а строит Азия. В первую очередь речь идет о Китае, Индии, ОАЭ и Южной Корее. В этих странах идет резкий рост атомных мощностей, там возникает запрос на соответствующие услуги. Однако азиатские страны, за исключением Китая, возможностями по обогащению урана не располагают, они вынуждены покупать его за границей. То есть если "Росатому" понадобится куда-то двигаться - то туда. Плюс не стоит забывать о том, что компания поставляет топливо на те блоки, которые строит за рубежом, и это достаточно большие объемы", — отметил Уваров, добавив, что в перспективе обогащенный в России уран могут начать поставлять в африканские страны, многие из которых заинтересованы в приобретении атомных станций.
Ранее сообщалось, что США в октябре увеличили объем закупок урана у России в три раза — до 43,25 тонны. Стоимость такой партии составила $62,8 млн, она стала второй крупнейшей за всю историю торговли ураном между двумя странами. Самая же дорогая партия урана отправилась из России в США в июне 2023 года.