Politico: поставки микроэлектроники в Россию растут вопреки санкциям

«Российский импорт микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем и других критически важных компонентов, подпадающих под санкции, восстановился почти до довоенного уровня с ежемесячным оборотом в 900 миллионов долларов за первые девять месяцев этого года», — сообщает издание со ссылкой на еще неопубликованный отчет аналитического центра Киевской школы KSE Institute.