Bloomberg: ЕК наметила шаги по использованию доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ознакомившееся с проектом соответствующего документа Еврокомиссии.

В соответствии с предложением предполагается определить, какие средства будут задействованы в программе. Затем (первый шаг) установить порядок действий с этими активами.

Швейцария вводит комиссии на замороженные счета россиян

"После вычета расходов и уплаты национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками, - говорится в документе ЕК. - Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе".

Предложения включают, по данным агентства, рекомендации "по защите организаций, у которых находятся эти активы, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих небольшими суммами".

Второй шаг предусматривает перевод чистых доходов, полученных от замороженных средств, в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Согласно документу, ЕК намерена собрать около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая уже получила за девять месяцев 2023 года прибыль с них в размере €3 млрд.

Несмотря на поддержку подобной "неожиданной меры" со стороны G7, ЕС движется к реализации планов последовательно, без излишней спешки, учитывая "обеспокоенность, выраженную Европейским центральным банком, Международным валютным фондом и несколькими государствами - членами сообщества" относительно юридической и финансовой состоятельности таких шагов. При этом в документе ЕК "ясно говорится о том, что доходы от замороженных активов не причитаются России и не являются ее собственностью, поскольку отличаются от самих основных иммобилизованных средств", отмечает Bloomberg.

Как сообщалось ранее, подобные шаги ЕК откладывались с лета 2023 года, однако проблемы со сбором помощи Украине в ЕС и США дали новый импульс попыткам использовать доходы от российских замороженных активов. Для введения этого плана в действие его должны единогласно утвердить все 27 стран ЕС на саммите 14-15 декабря.

7