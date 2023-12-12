Эксперты предупредили о росте цен на самый дешевый кофе

Засуха в Бразилии угрожает сократить урожай самого дешевого сорта кофейных зерен — робусты, сообщает Bloomberg. В результате растворимый кофе может стать менее доступным по всему миру.

© Unsplash

По прогнозам аналитиков, отсутствие дождей и температуры выше среднего приведут к тому, что крупнейший в мире производитель кофе соберет меньше зерен сорта робуста, чем ожидалось. Глава бразильского зернового кооператива Cooabriel Эдимилсон Калегари считает, что объем производства робусты может оказаться на 15-20 процентов ниже прогнозов и составит всего 20 миллионов мешков. Это стало бы самым низким урожаем с 2020 года.

Аналитик StoneX Фернандо Максимилиано рассказал, что фьючерсы на робусту в 2023 году уже подорожали на 42 процента.

Bloomberg подчеркивает, что связано это с влиянием климатического явления Эль-Ниньо. Во время Эль-Ниньо западные ветры на экваторе замедляются, теплые воды оттесняются на восток, а температура поверхности океанов повышается. Это приводит к повышению температуры воздуха в среднем на 0,2 градуса.

Эль-Ниньо также сопровождается лесными пожарами, низким уровнем производства в сельском хозяйстве и рыболовстве, наводнениями, ураганами и эпидемиями.

В июле «Росконгресс» и Институт изучения мировых рынков представили исследование, согласно которому из-за жары количество регионов, пригодных для выращивания кофе, к 2050 году сократится на 50 процентов и напиток подорожает по всему миру.