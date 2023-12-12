Эксперт предположил, когда снизится цена на яйца

Стоимость яиц в России может упасть уже весной 2024 года, если меры, которые приняли власти страны, окажутся действенными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в интервью «Парламентской газете».

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По словам Митина, от двух до трех месяцев уйдет на то, чтобы меры Правительства РФ заработали. Адаптация потребителей займет примерно месяц, подчеркнул собеседник издания.

«То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — указал он.

По словам политика, основные задачи властей сейчас — стимулирование производителей и налаживание производства. Это создаст условия для наращивания производства без дополнительного увеличения стоимости продукции, подчеркнул он.

Митин заявил, что в связи с развивающимися технологиями и повышением общей производительности труда у производителей могут снизиться затраты, а соответственно и цена итоговой продукции.

Ранее генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что производители куриных яиц принимают все меры по сдерживанию цен. Кроме того, она положительно оценила поручение вице-премьера России Виктории Абрамченко проанализировать мощности производства куриных яиц.