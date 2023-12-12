Экономист объяснил, уронит ли рубль новое повышение ключевой ставки

Центробанк России на заседании 15 декабря не будет делать резких движений и увеличит ключевую ставку на один процентный пункт, сообщает «Прайм» со ссылкой на экономиста Сергея Коныгина.

Он прогнозирует повышение ставки до 16 процентов. Регулятор пойдет на такой шаг «из-за ускорения инфляции в стабильных компонентах по итогам ноября». В отсутствие новостей со стороны параметров бюджета-2024 эксперт не ожидает повышения ставки на два процентных пункта и выше. Это произошло в октябре, когда ставка резко выросла с 13 до 15 процентов годовых.

Коныгин считает, что с высокой ключевой ставкой экономике России придется существовать как минимум до первого полугодия 2024 года. Затем может начаться цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ. По итогам следующего года показатель может снизиться до 12-13 процентов годовых.