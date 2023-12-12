В МВФ рассказали об отношении к замороженным активам России
Международный валютный фонд (МВФ) сохраняет нейтралитет в разговорах о возможном использовании замороженных активов Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.
По его словам, фонд осознает риски таких дискуссий.
«МВФ придерживается нейтралитета среди своих членов и осознает риски любых таких инициатив для международной валютной системы», — заявил он.
В настоящее время Запад изучает возможность использования заблокированных частных и суверенных активов России или доходов от них для поддержки Киева. Грей отметил, что если такое решение будет принято, МВФ изучит его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.
Тем временем, МВФ принял решение о выделении транша для Киева в 900 миллионов долларов. Средства пойдут на погашение дефицита государственного бюджета на текущий год. Данный транш станет в 2023 году последним. В предстоящем году украинские власти намерены получить от фонда как минимум 5 миллиардов долларов.