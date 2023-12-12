МВФ дал прогноз по «сворачиванию» конфликта на Украине

Боевые действия на Украине, согласно негативному сценарию для экономики страны, продолжатся до конца 2025 года. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

Как отмечается в страновом докладе организации, такой сценарий предполагает более длительный и интенсивный конфликт. ВВП Украины в этом случае снизится на 5% в 2024 году, еще через год роста или падения экономики не ожидается.

Согласно базовому макроэкономическому прогнозу, бои на Украине прекратятся к концу 2024 года. В таком случае ВВП страны вырастет на 3–4%, еще на 6,5% — в 2025 году.

Также МВФ представил позитивный прогноз экономического развития Украины, возможный при высоком уровне инвестиций и притока мигрантов, росте производительности. Срок окончания боевых действий в этом сценарии не определен. Эксперты допускают, что рост ВВП в 2025 году может составить до 10%.