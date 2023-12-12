В США запретили импорт урана из России

В Соединенных Штатах Палата представителей одобрила закон, который запрещает импорт низкообогащенного урана из России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на результаты голосования.

В поддержку инициативы о запрете импорта высказалось необходимое большинство законодателей. Ограничение будет действовать до 2040 года. При этом за американским министром энергетики по согласованию с Госдепом остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать национальным интересам США.