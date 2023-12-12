МВФ одобрил 900 млн долларов для Украины
Международный валютный фонд решил выделить транш для Киева в 900 миллионов долларов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя исполнительного директора Украины в МВФ Владислава Рашкована.
По его словам, средства предназначены на погашение дефицита государственного бюджета на текущий год. Данный транш станет в 2023 году последним.
В предстоящем году украинские власти намерены получить от фонда как минимум 5 миллиардов долларов.
МВФ оценил потребности Киева в 2024 году в 42 миллиарда долларов. Средства нужны для поддержания фискальной и внешней стабильности страны.
Ранее в Верховной Раде заявляли, что госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников. По его словам, до конца года Киеву необходимо привлечь около 9,5 миллиардов долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов.