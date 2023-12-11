Правительство ввело запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы, он будет действовать до 31 мая 2024 года, пишет пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что распоряжение уже подписано. В кабмине уточнили, что оно вступает в силу с момента опубликования.

В правительстве уточнили, что решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны. Кроме того, оно позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердых сортов пшеницы на российском рынке.

Отмечается, что в запрете предусмотрены исключения. В частности, разрешается вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашения.