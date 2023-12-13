Госдума снимает ряд ограничений на рекламу российского вина
Реклама российского вина будет частично разрешена. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Речь в законопроекте идет о рекламе не конкретных брендов, а о рекламной информации о видах винодельческой продукции (вино, игристое вино и крепленое вино), а также о винограде, использованном для производства. Допускается также реклама винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров.
Также Минздрав и Роспотребнадзор вправе разработать дополнительные рекомендации для граждан по сохранению их здоровья при потреблении продукции виноделия, которые будут размещаться на рекламных плакатах.
Авторы инициативы считают, что новшество поможет жителям в южных регионах, которые инвестируют в производство, создают собственные виноградники и виноградные питомники. Ведь задача по развитию виноградарства и виноделия не может быть полноценно решена без продвижения российского вина на внутреннем рынке, повышения его узнаваемости у отечественного потребителя, говорится в пояснительной записке.
При этом нельзя будет упоминать конкретные торговые марки вина, использовать изображения бутылок с такой информацией.
Комментарий
Сергей Алтухов, зампред комитета ГД по экономполитике, один из авторов:
"Малые винодельческие хозяйства смогут увеличить узнаваемость региональных вин российского производства. Появиться возможность установить указатели винных маршрутов. На комитете высказывались предложения расширить географию для такой рекламы, но мы настаиваем, что целесообразна она будет только в регионах с винодельческой культурой.
Виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов РФ и играют в их экономике важную роль. В Краснодарском крае, который я представляю, 233 производителя занимаются виноградарством, 93 - виноделием, в том числе 42 крестьянско-фермерских хозяйства. Это небольшие, часто семейные предприятия, с ручным сбором и обработкой винограда. Тяжелое сельскохозяйственное производство, с длинным производственным циклом и инвестициями. Данный законопроект направлен на поддержку как раз таких производителей - малых винодельческих хозяйств.
Сделать это возможно только повышением информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и формирования культуры потребления вина. По понятным причинам потребители ориентируются на известные раскрученные импортные бренды. И не знают об отечественных производителях. И не узнают, если информации не будет. Мы должны информировать граждан о нашей качественной продукции, популяризировать свое".