Назван фактор, который тормозит бизнес Саудовской Аравии с Россией

Из-за отсутствия у Саудовской Аравии и России совместного банка, который мог бы работать в интересах сторон, бизнес-проекты притормаживаются. Об этом заявил президент Optimum Business Consulting Bureau Омар Бахлайуа на круглом столе «Россия – Саудовская Аравия: навстречу вековому юбилею дипотношений» в Институте дипломатических исследований имени Сауда Аль-Фейсала в рамках выездного заседания экспертной площадки «Хакимовский клуб», передает агентство «Прайм».

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Бахлайуа обратил внимание на то, что вопросы о расширении бизнеса между Саудовской Аравией и Россией, возможностях и новых горизонтах сотрудничества деловых кругов часто поднимаются.

Он выступил за создание финансовой структуры. По словам Бахлайуа, это нужно сделать в том числе с учетом взаимных расчетов в национальных валютах.