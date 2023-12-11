Bloomberg: акции компаний из США рекордно вырастут в 2024 году

Индекс S&P 500 достигнет рекордного максимума в 2024 году, поскольку США смогут избежать погружения в рецессию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Markets Live Pulse.

Индекс S&P 500 представляет собой фондовый индикатор, отражающий капитализацию 500 крупнейших американских компаний. Он составляется агентством Standard & Poor's.

Показатель отслеживает изменения стоимости акций компаний из разных отраслей и дает общую картину финансового состояния рынка США. Индекс используется для анализа и инвестирования, так как позволяет оценить общие тенденции и «здоровье» фондового рынка.

518 респондентов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что в новом году индекс S&P 500 поднимется до 4808 пунктов, превысив свой предыдущий рекорд в 4797 пунктов, достигнутый в январе 2022 года. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций США снизится до 3,8 процента с максимума 2023 года в пять процентов, и S&P 500 вырастет не так резко, как это было с 20-процентным ростом в этом году.