В Чечне пожаловались на нехватку денег в бюджете

Бюджет Чечни, который почти наполовину состоит из федеральных дотаций, по-прежнему остается дефицитным, пожаловался председатель правительства региона Муслим Хучиев. Его цитирует ТАСС.

Несмотря на ежегодные безвозмездные многомиллиардные выплаты из бюджета России, Чечне не хватает денежных средств на развитие социальных объектов и выплаты зарплат бюджетникам. Чиновник связал это с тем, что экономическая база республики была полностью разрушена из-за военных действий. Дефицит также сохраняется из-за демографического роста в регионе — появляются новые потребители государственных услуг, подо что нужно строить новые социальные объекты, отметил он.

В то же время Хучиев подчеркнул, что с 2014 года уровень дотаций в Чеченской Республике снизился с 64 до 40 процентов. Сейчас Чечня получает из федерального бюджета 43 миллиарда рублей в год. В 2024 году объем дотаций составит 34,7 миллиарда рублей.

На фоне огромного объема дотаций Минфин России со следующего года планирует обязать губернаторов восьми регионов страны лично отчитываться о дефиците бюджета. Долгие годы Чечня, Ингушетия и Дагестан были практически полностью дотационными, при этом в регионах за счет этих средств финансировались многомиллиардные проекты. «Каждый глава всегда обещал увеличить объемы поступающих федеральных денег», — говорил ранее политолог Илья Гращенков.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич считает, что власти регионов могут подписать любые документы, но в итоге решения будет принимать не Минфин.