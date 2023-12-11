ЕК 12 декабря представит проект налога на замороженные активы России

Еврокомиссия намерена 12 декабря утвердить новое законодательство по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных российских суверенных активов. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер, пишет ТАСС.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, под налогообложение могут попасть доходы примерно с €200 млрд российских активов, замороженных в европейских странах. Суммарная прибыль от их реинвестиций составляет порядка €3 млрд.

«Коллегия Еврокомиссии утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального Банка», - пояснил Эрик Мамер.

При этом ожидается, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины.

После начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Ряд российских политиков, бизнесменов, ученых и журналистов были включены в санкционные списки.