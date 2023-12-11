Минсельхоз рассчитал единую минимальную цену на табак в 2024 году

Единая минимальная цена на табачную продукцию в 2024 году составит 124 рубля, следует из информационного письма Минсельхоза, опубликованного на сайте ведомства. В 2023 году показатель составлял 117 рублей за пачку, в 2022 году — 112 рублей.

Поясняется, что в расчетах Минсельхоз исходил из формулы, установленной законом о защите граждан от воздействия табака, а также минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента.

Единая минимальная цена на табачную продукцию в России была введена с 1 апреля 2021 года. Опускать стоимость сигарет ниже этой планки торговцам запрещено, компаниям и должностным лицам грозят штрафы. Величина индексируется ежегодно с учетом факторов ценообразования и динамики ставок акцизов.