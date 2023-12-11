Назван новейший «приют» для миллиардеров со всего мира

Эмират Абу-Даби выходит на передний план как новый центр притяжения для миллиардеров со всех уголков мира, вместе с тем, как популярность финансовых зон, таких как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, постепенно снижается.

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Эта тенденция обрела актуальность после публикации данных, собранных консалтинговой фирмой M/HQ, которая является ключевым игроком в управлении активами, указывающих на наличие более 5 тысяч частных компаний в зоне Абу-Даби (ADGM), в сравнении с 46 компаниями в 2016 году, пишет агентство Bloomberg.

Деловой центр становится привлекательным для предпринимателей благодаря гарантиям защиты активов от иностранных юрисдикций и возможности использования преимуществ из соглашений об избежание двойного налогообложения, предоставляемых ОАЭ.

Эмират также предлагает инвесторам ряд привилегий, включая получение долгосрочных видов на жительство или даже паспортов ОАЭ при крупных инвестициях в регион. Необходимо упомянуть наличие суверенных фондов благосостояния Абу-Даби, управляющих активами, превышающими $1 трлн, и влиятельных частных инвестиционных фирм.

Как подчеркнули источники Bloomberg, регистрация компаний в Абу-Даби может способствовать укреплению отношений с членами королевской семьи эмирата. Данные источники также утверждают, что дочерние компании Royal Group, контролируемые шейхом Тахнуном бен Зайед аль Нахайян, братом президента ОАЭ, в последней половине года создали несколько филиалов в зоне Абу-Даби.